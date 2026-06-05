Arbeiten am Flughafen

Was zwischen Flügen im und am Flugzeug passiert

Nach einer Panne am Frankfurter Flughafen stellt sich die Frage: Was passiert eigentlich zwischen Landung und Start einer Maschine? Ein Blick hinter die Kulissen.

Zwischen der Landung und einem erneuten Start eines Flugzeuges liegen viele Arbeitsschritte. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Zwischen der Landung und einem erneuten Start eines Flugzeuges liegen viele Arbeitsschritte. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen ist es kurz vor einem Flug nach Los Angeles zu einer Panne gekommen. Das Bugfahrwerk klappte plötzlich ein, das Flugzeug landete auf der Nase. Fünf Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar. Aber was wird in einem Flugzeug zwischen zwei Flügen eigentlich so gemacht?

«Ein sogenannter "Turnaround" beinhaltet fein aufeinander abgestimmte Prozesse, die durch verschiedene Partner durchgeführt werden», teilte eine Fraport-Sprecherin auf Anfrage mit. Zu den wichtigsten Prozessschritten gehören demnach bei ankommenden Flugzeugen unter anderem:

  • Die Position zum Einrollen wird geprüft und freigegeben.
  • Die Bodencrew sichert das Flugzeug mit Bremsklötzen und Pylonen.
  • Das Flugzeug wird mit Bodenstrom versorgt.
  • Treppen und Fluggastbrücken werden angebracht, sodass Passagiere aussteigen können.
  • Die Flugzeugkabine wird gereinigt.
  • Das Brauchwasser wird entsorgt.

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Bei abfliegenden Flugzeugen passiert laut Sprecherin Folgendes:

  • Die Passagiere steigen ein.
  • Das Flugzeug wird mit Koffern und Gepäck beladen. Außerdem kommt das Catering an Bord.
  • Die Maschine wird betankt.
  • Das Flugzeug bekommt frisches Wasser an Bord.
  • Im Winter wird die Maschine bei Bedarf enteist.
  • Es kommt zum sogenannten Pushback - die Maschine wird also von einem speziellen Fahrzeug aus der Parkposition geschoben.

Etwa 45 bis 90 Minuten Zeit

Zusätzlich übernehme etwa die Airline weitere Tätigkeiten zur Flugtauglichkeit des Flugzeuges, hieß es. Wie viel Zeit für all das zur Verfügung steht, hängt laut Fraport vom Flugzeugtyp und vertraglichen Regelungen ab. Ein Richtwert seien aber 45 bis 90 Minuten.

Je nach Flugzeugtyp seien in so einer Phase unterschiedlich viele Menschen im Einsatz. «In der Regel bewegt sich die Gruppengröße auf der Flugzeugposition zwischen vier und sechs Personen», hieß es von Fraport. Im Hintergrund arbeiteten jedoch noch viele weitere operative Mitarbeitende - etwa beim Beladen oder Busfahren.

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