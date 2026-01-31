Tierische Rettung

Waschbär sitzt in Baumkrone fest und muss gerettet werden

Ein Waschbär hat die Tierrettung Rhein-Neckar auf Trab gehalten. Das Tier saß tagelang in einem Baum. Wie es wieder sicheren Boden unter den Pfoten bekam.

Tagelang saß ein Waschbär in einem Baum fest. (Symbolbild) Foto: Fernando Martinez/dpa
Tagelang saß ein Waschbär in einem Baum fest. (Symbolbild)

Schwetzingen (dpa/lsw) - Ein Waschbär hat tagelang in einer Baumkrone in Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis festgesteckt und musste gerettet werden. Bereits am Mittwoch hatten Anwohner über den Waschbären informiert, sagte Nadine Brenner von der Tierrettung Rhein-Neckar. Das Tier sei über ein Dach in eine Baumkrone geklettert und habe dort tagelang ausgeharrt. Nach Angaben der Tierrettung Rhein-Neckar blieb der Waschbär unverletzt.

Laut Brenner war das Tier «aufgeregt, aber nicht aggressiv – für ein Wildtier erstaunlich ruhig». Es bestand die Sorge, dass der Waschbär in Panik springen und sich dabei schwer verletzen könnte.

Am Samstag versuchte die Tierrettung zunächst mit einer Teleskopstange und Futter, den Waschbären anzulocken. Doch das Tier zeigte wenig Interesse. Erst als sich die Äste leicht bewegten, kletterte es schließlich kopfüber den Baum hinunter und war wenig später verschwunden. Dass Waschbären sich in Bäumen ausruhen, sei völlig normal, so die Tierretter. Ungewöhnlich sei jedoch, dass er so lange in luftiger Höhe ausgeharrt habe.

