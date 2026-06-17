S-Bahn und Regionalverkehr

Wasserrohrbruch am Flughafen behindert Bahnverkehr

Am Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens gibt es Zugausfälle und Verspätungen. Wann der Bahnverkehr wieder normal läuft, ist offen.

Nach einem Wasserrohbruch musste ein Gleis am Regionalbahnhof gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Nach einem Wasserrohbruch musste ein Gleis am Regionalbahnhof gesperrt werden. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Wasserrohrbruch am Frankfurter Flughafen sorgt im Bahnverkehr für Probleme. Eines von drei Gleisen des Regionalbahnhofs sei gesperrt, teilt die Deutsche Bahn mit. Zu dem Wasserrohrbruch sei es gegen Mitternacht in der Decke über dem Bahnhof gekommen, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. 

Das Wasser sei abgestellt, so dass nun Experten der Bahn begutachten könnten, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden könne. Die Bahn teilte mit, betroffen seien die S-Bahn Rhein-Main und der Regionalverkehr mit der Linie R2 Frankfurt-Mainz-Koblenz. Es gebe Verspätungen und Zugausfälle. Wann der Zugverkehr wieder regulär laufe, könne derzeit nicht gesagt werden.

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