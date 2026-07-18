Bodensee

Wassersportler vor Friedrichshafen gerettet

Starker Wind, erschöpfter Surfer: Passanten schlagen Alarm, als ein Mann auf dem Bodensee in Not gerät. Die Polizei warnt vor Wetterumschwüngen auf dem See.

Der Wassersportler unterschätzte den starken Wind. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Der Wassersportler unterschätzte den starken Wind. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 50 Jahre alter Surfer ist vor Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf dem Bodensee in Not geraten und wurde von der Wasserschutzpolizei gerettet. Der Mann blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach machte der starke Wind dem Mann am Freitagabend zu schaffen, sodass er erschöpft auf seinem Surfbrett trieb. Passanten bemerkten den Wassersportler und alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Boot der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen fand den 50-Jährigen auf seinem Wing-Surfboard liegend und brachte ihn zurück in Richtung Ufer. 

Die Wasserschutzpolizei warnte davor, die Wetterverhältnisse auf dem Bodensee zu unterschätzen. Wind und Wetter könnten sich dort schnell und unvorhersehbar ändern.

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