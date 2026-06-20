Emissionsfreie Bahnen

Wasserstoff-Züge vorerst nur noch auf einer Linie unterwegs

Im Taunus fahren Wasserstoffzüge bald nur noch auf der RB 15. Grund ist ein Wechsel bei den dieselbetriebenen Ersatzbahnen.

Im Laufe des Jahres sollen alle Wasserstoffzüge repariert und im Taunus unterwegs sein. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Im Laufe des Jahres sollen alle Wasserstoffzüge repariert und im Taunus unterwegs sein. (Archivbild)

Hofheim (dpa/lhe) - Ab Sonntag (21. Juni) gibt es eine Änderung bei den Wasserstoffzügen im Taunus: Sie werden dann vorübergehend nur noch auf einer Linie unterwegs sein, der RB15 (Bad Homburg-Brandoberndorf), wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilt. 

Hintergrund ist ein Wechsel bei den dieselbetriebenen Ersatzzügen. Diese müssen eingesetzt werden, da die Wasserstoffzüge wegen einer Pannenserie nach und nach repariert werden.

Nun kämen modernere Ersatzfahrzeuge zum Einsatz, die allerdings eine andere Einstiegshöhe hätten als die bisherigen, erklärt der RMV. Daher fahren diese nun auf der RB12 Frankfurt/Höchst-Königstein, wo zuvor nur Wasserstoffzüge unterwegs waren. Die emissionsfreien Züge werden dafür auf der RB15 eingesetzt, wo sie zuvor in Kombination mit den Dieselzügen fuhren.

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Flotte wird weiter überholt

Die Überholung der Wasserstoffbahnen dauere an, erklärte der RMV. Im Laufe des Jahres soll dies beendet sein, so dass dann die gesamte Flotte mit 27 Zügen wie geplant unterwegs sein könne. Geplant war ursprünglich für Dezember 2022 der Start der weltweit größten Flotte mit der umweltfreundlichen Technologie im Taunusnetz.

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