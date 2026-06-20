Wasserstoff-Züge vorerst nur noch auf einer Linie unterwegs

Hofheim (dpa/lhe) - Ab Sonntag (21. Juni) gibt es eine Änderung bei den Wasserstoffzügen im Taunus: Sie werden dann vorübergehend nur noch auf einer Linie unterwegs sein, der RB15 (Bad Homburg-Brandoberndorf), wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilt.

Hintergrund ist ein Wechsel bei den dieselbetriebenen Ersatzzügen. Diese müssen eingesetzt werden, da die Wasserstoffzüge wegen einer Pannenserie nach und nach repariert werden.

Nun kämen modernere Ersatzfahrzeuge zum Einsatz, die allerdings eine andere Einstiegshöhe hätten als die bisherigen, erklärt der RMV. Daher fahren diese nun auf der RB12 Frankfurt/Höchst-Königstein, wo zuvor nur Wasserstoffzüge unterwegs waren. Die emissionsfreien Züge werden dafür auf der RB15 eingesetzt, wo sie zuvor in Kombination mit den Dieselzügen fuhren.

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