Offenbach (dpa/lhe) - Wechselhaftes Aprilwetter trübt am Ostermontag die Ausflugsstimmung in Hessen. Wer noch Eier sucht, sollte vorsichtshalber eine Regenjacke mitnehmen: Schauer und Gewitter seien im gesamten Tagesverlauf örtlich möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraus.