Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Hessen
Nach einem wechselhaften Wochenbeginn in Hessen verspricht der Mittwoch verbreitet sonniges und trockenes Wetter - bei bis zu 20 Grad.
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in der kommenden Woche in Hessen startet wechselhaft. Am Sonntag ist zunächst noch mit Schauern zu rechnen, auch Gewitter sind am Nachmittag möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad Celsius.
Am Montag wird es den Meteorologen zufolge im Norden meist stark bewölkt, auch etwas Regen kann es dort geben. Sonst bleibt es bei maximal 11 bis 15 Grad heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Am Dienstag wird erneut wechselnde Bewölkung erwartet, es soll aber weitgehend trocken bleiben und im Tagesverlauf könnte es auflockern.
Am Mittwoch wird es dann voraussichtlich wieder wärmer und freundlicher werden. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad wird verbreitet sonniges und trockenes Wetter erwartet.