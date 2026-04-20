Wetterprognose

Kühler Wochenstart in Hessen

Nach einem grauen Wochenbeginn mit Regen wird das Wetter in Hessen zunehmend freundlicher. Ab Dienstag setzt sich vielerorts die Sonne durch, zur Wochenmitte wird es spürbar milder.

Für Hessen ist ein kühler Wochenstart vom DWD gemeldet. (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Für Hessen ist ein kühler Wochenstart vom DWD gemeldet. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel in Hessen zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Norden sind zeitweise ein paar Tropfen möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es  im Tagesverlauf aber größtenteils trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 14 Grad, in höheren Lagen um die 8 Grad. 

In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt, örtlich fällt noch etwas Regen oder Sprühregen, der im Verlauf nachlässt. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad, in Bodennähe kann es vereinzelt leichten Frost geben.

Am Dienstag lockert die Bewölkung im Tagesverlauf auf. Anfangs sind vor allem im Süden noch einzelne Schauer möglich, später wird es zunehmend heiter bis sonnig und bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Die Nacht zum Mittwoch verläuft klar oder nur gering bewölkt. 

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Zur Wochenmitte sonniges Wetter gemeldet

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Die Temperaturen gehen laut DWD auf 4 bis 0 Grad zurück, in Tallagen bis auf minus 1 Grad. Verbreitet ist erneut mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen. Am Mittwoch setzt sich in Hessen verbreitet sonniges Wetter durch. Es bleibt regenfrei bei Höchstwerten zwischen 16 und 18 Grad.

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