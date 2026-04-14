Nach Regen mehr Sonne in Hessen zur Wochenmitte

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen ist es am Dienstag zunächst noch stark bewölkt mit stellenweisem Regen, der im Laufe des Vormittags abklingt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, lockert es besonders im Westen im Tagesverlauf auf und bleibt zum Abend hin meist trocken und heiter.

Die Temperaturen steigen auf etwa 14 Grad im Osten und bis zu 17 Grad an Rhein und Main, in Hochlagen erreichen die Werte maximal 10 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt bis klar, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 0 Grad, in einigen Tallagen des Berglands bis auf minus 1 Grad. In Bodennähe ist verbreitet mit Frost zu rechnen.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter laut den Experten vom DWD heiter bis wolkig und regenfrei. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 17 und 20 Grad, in höheren Lagen um die 14 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt, vor allem im Nordwesten sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 21 Grad.