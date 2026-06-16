2. Fußball-Bundesliga

Weg wie Urbig? «Spannendstes Torhütertalent» nach Fürth

Der Weg mit jungen Torhütern hat in Fürth Tradition. Jetzt soll ein Talent des VfB Stuttgart den nächsten Schritt in Franken machen. Erstmal aber darf er sich auf ein internationales Turnier freuen.

Torwarttalent Florian Hellstern soll die SpVgg Greuther Fürth verstärken und Spielpraxis sammeln. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Torwarttalent Florian Hellstern soll die SpVgg Greuther Fürth verstärken und Spielpraxis sammeln. (Archivbild)

Fürth (dpa) - Nach Torwartproblemen in der vergangenen Saison hat die SpVgg Greuther Fürth Talent Florian Hellstern vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 18-Jährige wurde für eine Saison vom Fußball-Bundesligisten an den Zweitliga-Club ausgeliehen. 

Erstmal geht's zur Europameisterschaft

«Florian ist das wohl spannendste Torhütertalent in Deutschland. Trotz seines jungen Alters überzeugt er mit großer Präsenz und bringt einiges an Erfahrung aus Liga 3 sowie jede Menge Spielpraxis mit», sagte der Fürther Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer. 

An dem Torhüter der deutschen U19, für die vom 28. Juni an die Europameisterschaft in Wales ansteht, sollen auch andere Clubs interessiert gewesen sein. Wegen der EM-Teilnahme wird er beim Trainingsauftakt in Fürth am 1. Juli noch nicht dabei sein.

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Sammelte früh wichtige Spielpraxis in Fürth: Bayern-Keeper Jonas Urbig. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Sammelte früh wichtige Spielpraxis in Fürth: Bayern-Keeper Jonas Urbig. (Archivbild)

«Die zweite Liga ist eine perfekte Möglichkeit, mich auf einem höheren Level zu beweisen. Ich habe riesige Lust auf diese Herausforderung und weiß das Vertrauen in mich sehr zu schätzen», sagte der junge Keeper selbst. Junge Torhüter-Talente haben in Fürth Tradition. Bayern-Torhüter Jonas Urbig, der aktuell mit der Nationalmannschaft als Trainingstorwart in den USA ist, hütete in der Saison 2023/24 das Fürther Tor. Eine Saison später war Hoffenheim-Leihgabe Nahuel Noll sein Nachfolger.

Langfristiger Vertrag in Stuttgart

In der schwierigen vergangenen Saison, in der der Spielvereinigung die Rettung erst in der Relegation glückte, hätten sich die Franken mehr Konstanz im Tor gewünscht. Pelle Boevink, Tim Schlieck und Silas Prüfrock taten sich - zum Teil auch wegen Verletzungen - mitunter schwer. 

Hellstern soll den Weg wieder erfolgreicher fortsetzen. Ende April 2026 verlängerte Hellstern seinen Vertrag beim VfB langfristig, in der kommenden Saison wird er das Fürther Trikot tragen. «Die Leihe in die 2. Bundesliga zu Greuther Fürth bietet ihm nun perfekte Rahmenbedingungen, um in einem ambitionierten Umfeld die nächsten Karriereschritte zu gehen», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

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