Wegen Abbrucharbeiten: A67 wird voll gesperrt
Auf der A67 am Griesheimer Dreieck geht am Wochenende nichts. Bauarbeiten machen Umleitungen nötig.
Griesheim (dpa/lhe) - Wegen Abbrucharbeiten wird am kommenden Wochenende die A67 am Griesheimer Dreieck in Südhessen voll gesperrt. Die Sperrung soll am Freitag um 22.00 Uhr beginnen und bis zum Montag gegen 5.00 Uhr andauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Auch die Verbindung der A672 aus Darmstadt auf die A67 werde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr werde weitestgehend über die A5 umgeleitet.