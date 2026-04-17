Autobahn

Wegen Abbrucharbeiten: A67 wird voll gesperrt

Auf der A67 am Griesheimer Dreieck geht am Wochenende nichts. Bauarbeiten machen Umleitungen nötig.

Die Autobahn 67 ist am Wochenende dicht. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Die Autobahn 67 ist am Wochenende dicht. (Symbolbild)

Griesheim (dpa/lhe) - Wegen Abbrucharbeiten wird ab heute die A67 am Griesheimer Dreieck in Südhessen voll gesperrt. Die Sperrung soll um 22.00 Uhr beginnen und bis zum Montag gegen 5.00 Uhr andauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Auch die Verbindung der A672 aus Darmstadt auf die A67 werde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr werde weitestgehend über die A5 umgeleitet.

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