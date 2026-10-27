Wegen Bemerkung: Männer schlagen auf E-Scooter-Fahrer ein
Ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter weist einen anderen E-Scooter-Fahrer darauf hin, dass er auf der falschen Seite fährt. Wenig später wird er angegriffen - nicht nur von diesem Mann.
Aalen (dpa/lsw) - Weil ein 19-Jähriger einen anderen E-Scooter-Fahrer darauf hingewiesen hat, dass er auf der falschen Seite fährt, ist er von zwei Männern zusammengeschlagen worden. Nach der Bemerkung am Montag wendete der unbekannte andere Mann und verfolgte laut Polizei den 19-Jährigen mit seinem E-Scooter in Aalen (Ostalbkreis). Dabei soll er mehrfach versucht haben, den jungen Mann von seinem Gefährt zu treten.
Später streifte ein Auto den 19-Jährigen und er stürzte zu Boden, so die Polizei weiter. Sowohl der E-Scooter-Fahrer als auch der Autofahrer sollen dann auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Laut Polizei wurde der 19-Jährige leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Ermittler suchen nun nach den beiden Männern.