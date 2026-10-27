Wegen Bemerkung: Männer schlagen auf E-Scooter-Fahrer ein

Aalen (dpa/lsw) - Weil ein 19-Jähriger einen anderen E-Scooter-Fahrer darauf hingewiesen hat, dass er auf der falschen Seite fährt, ist er von zwei Männern zusammengeschlagen worden. Nach der Bemerkung am Montag wendete der unbekannte andere Mann und verfolgte laut Polizei den 19-Jährigen mit seinem E-Scooter in Aalen (Ostalbkreis). Dabei soll er mehrfach versucht haben, den jungen Mann von seinem Gefährt zu treten.