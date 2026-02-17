Fußball-Bundesliga

Wegen Fan-Vergehen: Fast 70.000 Euro Strafe für FC Bayern

Mehr als 65 Bengalische Feuer kommen den FC Bayern teuer zu stehen. Die Münchner werden für unsportliches Verhalten ihrer Fans bestraft.

Der DFB bestraft den FC Bayern für Fehlverhalten Münchner Anhänger. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Der DFB bestraft den FC Bayern für Fehlverhalten Münchner Anhänger. (Archivbild)

München (dpa) - Der FC Bayern muss wegen Vergehen seiner Fans in zwei Fällen insgesamt knapp 70.000 Euro Strafe zahlen. Im Bundesligaspiel der Münchner am 21. Dezember vergangenen Jahres beim 1. FC Heidenheim (4:0) wurden in der 80. Spielminute im Fanblock der Bayern mindestens 15 pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dafür muss der deutsche Rekordmeister 18.750 Euro zahlen, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschied. Bis zu 6.250 Euro davon darf der FC Bayern für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Im Bundesligaspiel der Münchner bei Borussia Mönchengladbach (3:0) am 25. Oktober 2025 wurden vor Spielbeginn im Fanblock des FC Bayern mindestens 50 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Die Strafe dafür sind 50.000 Euro. Bis zu 16.500 Euro davon darf der FC Bayern für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen. Die Urteile sind rechtskräftig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite