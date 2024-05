Wegen Fritteuse? Halbe Million Euro Schaden bei Hausbrand

Seligenstadt (dpa/lhe) - Ein Feuer in einem Fachwerkhaus in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von etwa einer halben Million Euro verursacht. Die 89 Jahre alte Bewohnerin des Reihenhauses in der Altstadt rettete sich selbst ins Freie und wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.