Millionenschaden bei Brand auf Recyclinghof: Ursache unklar

Mehr als 500 Einsatzkräfte, viel Rauch, und ein Schaden in Millionenhöhe - all das hat ein Brand auf einem Recyclinghof am Montagabend ausgelöst. Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag immer noch mit dem Löschen beschäftigt.