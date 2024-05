Wehen Wiesbaden im Relegations-Hinspiel in Regensburg

Regensburg (dpa/lhe) - Der SSV Jahn Regensburg und der SV Wehen Wiesbaden bestreiten das Relegations-Hinspiel um ein Ticket in der 2. Fußball-Bundesliga. Am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) wird zunächst in Regensburg gespielt. Nachdem es in der 3. Liga als Tabellendritter nicht zum direkten Aufstieg gereicht hatte, erhalten die Oberpfälzer eine zweite Chance. Die Gäste aus Hessen belegten in der 2. Liga den 16. Platz und hoffen ein Jahr nach dem Aufstieg auf einen Verbleib. Das Rückspiel steht dann am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Wiesbaden an.