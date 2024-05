Wiesbaden empfängt Regensburg zum Relegations-Finale

Wiesbaden (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden und der SSV Jahn Regensburg spielen im Rückspiel der Relegation um den letzten freien Platz in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem 2:2 im Hinspiel in Regensburg hat am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) Wiesbaden Heimrecht. Für den SV Wehen geht es darum, mit einem Sieg die Klasse zu halten. Der Jahn will nach einer Saison in der 3. Liga den direkten Wiederaufstieg schaffen.