Wehen Wiesbaden muss zittern: 0:1 in Braunschweig

Braunschweig (dpa) - Dem SV Wehen Wiesbaden droht weiter der schwere Gang in die Drittklassigkeit. Die Hessen verloren am Sonntag am 33. Spieltag der 2. Bundesliga mit 0:1 (0:1) gegen den direkten Rivalen Eintracht Braunschweig und können damit maximal noch den Relegationsplatz verteidigen.