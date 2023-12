Dritte Niederlage vom SV Wehen: Braunschweig gewinnt 3:1

Wiesbaden (dpa) – Der SV Wehen Wiesbaden verliert mit 1:3 (0:1) das dritte Fußball-Zweitligaspiel in Serie gegen Eintracht Braunschweig. Die Gäste gaben am Freitagabend vor 7726 Zuschauern mit ihrem Erfolg ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Der Tabellen-Vorletzte verkürzte mit den ersten Auswärtspunkten in dieser Saison seinen Rückstand auf den Relegationsplatz auf vorerst fünf Zähler. Fabio Kaufmann markierte einen Doppelpack (48., 77. Minute). Außerdem traf noch Rayan Philippe (56.) für die Norddeutschen. Aleksandar Vukotic (18.) hatte die Hessen in Führung gebracht.