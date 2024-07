Wehen Wiesbaden sagt Trainingslager in Südafrika ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Flugzeug-Panne hat den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden um das geplante Trainingslager in Südafrika gebracht. Nachdem der Flieger der Hessen in der Nacht zum Sonntag wegen Triebwerksproblemen nach Frankfurt am Main umkehren musste, sagte der Verein die Reise zum Kap der Guten Hoffnung endgültig ab.