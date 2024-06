Wehen Wiesbaden verpflichtet Defensivspieler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Innenverteidiger Marius Wegmann unter Vertrag genommen. Wie der Club am Montag mitteilte, wechselt der 25-Jährige ablösefrei von den Würzburger Kickers aus der Regionalliga Bayern nach Hessen. Zur Vertragsdauer machte der SV Wehen keine Angaben.

Wegmann ist in diesem Sommer der erste Neuzugang für die Defensive der Wiesbadener. «Marius gehörte in der letzten Saison zu den Top-Defensivspielern in der Regionalliga Bayern und hat uns mit diesen Leistungen überzeugt», sagte Wehen-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. «Zudem sehen wir bei ihm noch viel Potenzial und freuen uns darauf, dieses gemeinsam mit ihm auszuschöpfen.»