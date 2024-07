Wehen Wiesbaden verpflichtet Defensivspieler Luckeneder

«Felix wird mit seiner Qualität und Erfahrung ein wichtiger Faktor in unserem Team werden, sowohl defensiv auf dem Platz als auch in der Kabine», sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Luckeneder bestritt insgesamt 156 Partien in der höchsten Spielklasse des Nachbarlandes sowie zehn internationale Einsätze in der Europa League sowie Conference League.