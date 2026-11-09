Verkaufsstart Anfang Dezember

Weihnachtsbäume in Hessen werden etwas teurer

Nordmanntannen kosten in diesem Jahr laut dem Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum etwas mehr. Ganz verzichten wollen die Käufer trotzdem nicht – woran sie stattdessen sparen.

Verkaufsstellen in der Nähe findet man über den Christbaumfinder des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Verkaufsstellen in der Nähe findet man über den Christbaumfinder des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum. (Symbolbild)

Kassel/Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr in Hessen ein wenig teurer. Der laufende Meter bei der Nordmanntanne liege laut Prognose des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger bei 25 bis 33 Euro, sagte Holger Schneider, Vorsitzender des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum. «Das sind ein bis zwei Euro mehr als im vergangenen Jahr.»

Das sei eine moderate Preiserhöhung, die sich unter anderem mit den steigenden Kosten der Betriebe etwa für Kraftstoff, Dünger und Personal erkläre, erläuterte Schneider. Eine nachlassende Nachfrage erwartet er wegen des höheren Preises nicht, auch wenn schon aufs Geld geschaut werde.

«Es wird jetzt nicht gänzlich auf den Weihnachtsbaum verzichtet, sondern eher ein wenig an der Größe gespart», sagte Schneider. «In den vergangenen Jahren haben die Kunden dann vielleicht keinen 2,50 Meter großen Baum mehr gekauft, sondern einen 1,80 Meter oder 2,00 Meter großen.»

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«Sehen schön saftig und grün aus»

Mit der Qualität der Tannen in dieser Saison ist Schneider zufrieden. «Die Bäume, die dieses Jahr in die Ernte kommen, sehen richtig schön saftig grün aus», sagte er.

Das Frühjahr sei sehr regenreich gewesen, zwischenzeitlich habe es schöne warme Perioden gegeben. «Da haben die Bäume wunderbar ausgetrieben.» Die Nordmanntanne habe zudem eine Pfahlwurzel. «Die geht wie eine Möhre in die Erde. Die älteren Bäume sind so auch noch bei der Trockenheit an Wasser gekommen.»

Die Nordmanntanne bleibt der beliebteste Weihnachtsbaum. (Symbolbild) Foto: Frank Molter/dpa
Die Nordmanntanne bleibt der beliebteste Weihnachtsbaum. (Symbolbild)

Bei den Jungbäumen hingegen sehe es anders aus. Trockenheit und Hitze ab Juni hätten viele der neu angepflanzten Bäume vertrocknen lassen. Beim Weihnachtsbaumkauf mache sich das aber erst später bemerkbar. «Die Bäume brauchen etwa acht bis zehn Jahre bei uns in den Kulturen», erklärte Schneider. «Dann wird möglicherweise nicht jede Größe so verfügbar sei, wie man das möchte.»

Verkauf beginnt Anfang Dezember

Der beliebteste Baum sei und bleibe mit Abstand die Nordmanntanne, berichtete Schneider. Im Vergleich zur Blaufichte, die früher der klassische Weihnachtsbaum gewesen sei, halte sie wesentlich länger. «Und sie hat halt schön weiche Nadeln. Da sticht nichts beim Schmücken.»

Der Weihnachtsbaumverkauf startet laut Schneider Anfang Dezember. Verkaufsstellen in der Nähe lassen sich über den Christbaumfinder auf der Internetseite des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum suchen.

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