Weimer: Antisemitismus in der Kultur als erstes großes Thema

Berlin/Kassel (dpa/lhe) - Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nimmt sich als erstes großes Thema die Bekämpfung von Antisemitismus vor. «Mein erster Gast im Kanzleramt wird am Mittag Josef Schuster vom Zentralrat sein», sagte Weimer der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte gleich an meinem ersten Tag ein Zeichen setzen, dass die in Schieflage geratene Beziehung vom BKM zur jüdischen Community wieder hergestellt wird und ein konfliktreiches Kapitel der deutschen Kulturpolitik ein Ende findet.»