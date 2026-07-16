Weiter Gewitter im Südwesten - so ungemütlich wird es

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf die Hitze folgen in Baden-Württemberg Schauer und Gewitter. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag zunächst noch hochsommerlich, im Tagesverlauf steigt aber die Gewittergefahr.

Sonne und einige Wolken wechseln sich im Laufe des Tages ab. Zunächst sind Schauer vor allem im Bergland möglich, in der zweiten Tageshälfte können sie sich auch auf andere Landesteile ausbreiten. Vereinzelt sind Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 27 Grad im Bergland und bis zu 33 Grad in der Kurpfalz. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Mit Gewittern sind Sturmböen möglich.

Unbeständige Nacht zum Freitag

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In der Nacht zum Freitag ziehen von Südwesten wieder mehr Wolken auf. Gebietsweise fällt schauerartiger Regen, dazu kommen teils Gewitter. Vereinzelt könnte es mit Tiefstwerten von 20 Grad erneut eine tropische Nacht geben, sonst sinken die Temperaturen auf 19 bis 15 Grad. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.