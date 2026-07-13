Viel Sonne - aber auch Blitz und Donner

Offenbach (dpa) - Viel Sonne und Werte über 30 Grad bringt auch die neue Woche. Unterbrochen wird das Sommerwetter jedoch stellenweise von Blitz und Donner, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Lokal begrenzt kann es am Dienstag im Süden - vor allem im Bergland - Starkregen geben.

Teils wolkig, teils sonnig ist der Dienstag in weiten Teilen Deutschlands, die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge im Südwesten bis auf 35 und im Osten und Norden bis auf 30 Grad. Es folgt eine stellenweise tropische Nacht mit Temperaturen über 20 Grad.

Bestes Freibadwetter

«Sonnenbrille auf, Badehose an und ab ins Freibad oder an den naheliegenden Badesee», empfiehlt DWD-Meteorologe Nico Bauer auch für den Mittwoch. Mit zeitweise dichteren Wolken, Schauern und Gewittern müssen allerdings an dem Tag der Süden und Osten rechnen.

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«Die Temperaturen gehen dazu etwas zurück, liegen aber nach wie vor größtenteils im hochsommerlichen Bereich», erklärt Bauer. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von 27 bis 33 Grad.

Es bleibt sommerlich