Wetter-Vorhersage

Viel Sonne - aber auch Blitz und Donner

Sommerfeeling bei Werten bis 35 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Doch auch Schauer und Gewitter wird es geben – vor allem im Süden.

Die nächsten Tage bringen passende Temperaturen für den Gang ins Schwimmbad. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Die nächsten Tage bringen passende Temperaturen für den Gang ins Schwimmbad. (Symbolbild)

Offenbach (dpa) - Viel Sonne und Werte über 30 Grad bringt auch die neue Woche. Unterbrochen wird das Sommerwetter jedoch stellenweise von Blitz und Donner, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Lokal begrenzt kann es am Dienstag im Süden - vor allem im Bergland - Starkregen geben.

Teils wolkig, teils sonnig ist der Dienstag in weiten Teilen Deutschlands, die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge im Südwesten bis auf 35 und im Osten und Norden bis auf 30 Grad. Es folgt eine stellenweise tropische Nacht mit Temperaturen über 20 Grad.

Bestes Freibadwetter

«Sonnenbrille auf, Badehose an und ab ins Freibad oder an den naheliegenden Badesee», empfiehlt DWD-Meteorologe Nico Bauer auch für den Mittwoch. Mit zeitweise dichteren Wolken, Schauern und Gewittern müssen allerdings an dem Tag der Süden und Osten rechnen. 

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«Die Temperaturen gehen dazu etwas zurück, liegen aber nach wie vor größtenteils im hochsommerlichen Bereich», erklärt Bauer. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von 27 bis 33 Grad. 

Es bleibt sommerlich

Ähnliches Bild am Donnerstag, einzelne Schauer und Gewitter gibt es voraussichtlich im Süden und Nordosten. Richtung Wochenende nimmt die Schauer- und Gewittergefahr laut DWD vor allem im Süden weiter zu. «Dabei gehen die Temperaturen insgesamt etwas zurück, bleiben aber weiterhin auf sommerlichem Niveau», teilt der Wetterdienst mit.

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