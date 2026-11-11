Weiter Regen und Gewitter - doch etwas Sonne wieder in Sicht
Regenwolken ziehen weiter durch den Südwesten, dazu sind einzelne Gewitter möglich. In welchen Regionen es besonders mild wird und wie sich das Wetter bis Donnerstag entwickelt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und wetterfeste Kleidung sind in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen weiter gefragt. Im Laufe des Tages ziehen immer wieder Regenwolken durch, auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.
Regen und milde Temperaturen
Der Himmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise soll es regnen, teils auch in Form von Schauern. Laut DWD besteht zudem ein geringes Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf der Ostalb und sehr milden 16 Grad im Breisgau. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, meist aus Südwest. Im Hochschwarzwald sind starke bis stürmische Böen möglich.
In der Nacht zum Donnerstag sollen die Schauer nachlassen. Anschließend könnte es aufklaren, wodurch sich verbreitet Nebel und Hochnebel bilden dürften. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 5 Grad.
Im Süden erneut Regen
Am Donnerstag wird es stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem im Süden soll erneut Regen aufkommen. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 8 Grad im Bergland und bis zu 13 Grad in den Niederungen am Rhein. Der Wind komme meist schwach aus nördlichen Richtungen, könne aber in Böen auffrischen. Im Bergland seien starke Böen möglich.
Zum Wochenende könnte es im Südosten zunächst noch regnen. Im weiteren Verlauf soll es aber auch dort trocken werden. Wie im restlichen Land dürfte sich dann häufiger die Sonne zeigen. Die Höchstwerte reichen von 3 Grad auf der Zollernalb bis zu 9 Grad im Raum Mannheim.