Wetter in Baden-Württemberg

Nasser Wochenstart: Wo im Südwesten Gewitter möglich sind

Statt Frühling gibt es Wind und Schauer: Wer am Montag raus will, braucht oft Regenschirm und Jacke. Wo es sogar Gewitter geben kann – und wann endlich wieder Sonne kommt.

Wer am Montag raus will, braucht Regenschirm und Jacke. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Wer am Montag raus will, braucht Regenschirm und Jacke.

Stuttgart (dpa/lsw) - Pause für den Frühling: Auch zu Beginn der neuen Woche dürften Regenschirm und windfeste Jacke gefragt sein, wenn es auf die Straße geht. Mit einer Kaltfront erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) feuchtkühle Luft den Südwesten. Es bleibt wechselhaft und windig. 

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Schauer und kräftiger Wind zum Wochenstart

Der Tag beginnt vielerorts mit vielen Wolken am Himmel. Im Schwarzwald und im Norden könnten demnach zunächst auch ein paar Tropfen Regen fallen. Schon gegen späten Vormittag dürfte sich das Bild jedoch ändern: Sonne und dichte Quellbewölkung wechseln sich ab, dazu sind immer wieder Schauer möglich. Südlich der Donau soll es dagegen am ehesten trocken bleiben.

Vom Odenwald über die Hohenloher Ebene bis nach Franken sieht der DWD über Mittag zudem ein geringes Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, im Bergland auf nur auf etwa 6 Grad. Dazu frischt der Südwest- bis Westwind stark böig auf – in freien Lagen im Norden sowie in Schauernähe sind steife Böen möglich, im Bergland auch stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer dem DWD zufolge weitgehend nach. Zugleich lockere die Bewölkung häufiger auf. Die Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 3 Grad. Vor allem auf Brücken im Südosten des Landes könnte sich dabei Reifglätte bilden – Autofahrer sollten also aufmerksam bleiben.

Dienstag: Erst grau, später freundlicher

Der Dienstag startet im Südwesten voraussichtlich überwiegend stark bewölkt, stellenweise kann leichter Regen fallen. Im Laufe des Tages soll sich das Wetter aber von Südwesten her freundlicher zeigen. Mehr Sonne sei möglich und meist gebe es auch trockene Abschnitte. Die Höchstwerte erreichen laut DWD etwa 9 Grad auf der Ostalb und bis zu 16 Grad in der Ortenau. Der Wind weht dabei nur schwach aus östlichen Richtungen.

Viel Sonne zur Wochenmitte

In der Nacht zum Mittwoch lockert die Bewölkung vielerorts weiter auf, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen meist auf 4 bis 0 Grad zurück, im Osten und Süden vereinzelt auch auf rund minus 1 Grad. Der Mittwoch selbst dürfte verbreitet sonnig und trocken sein. Bei wenig Wolken steigen die Temperaturen auf etwa 10 Grad im Bergland und bis zu 18 Grad im Breisgau.

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