Wetter

Frühlingshafter Wochenstart - hier braucht es keine Jacke

Sonniger Wochenstart in Baden-Württemberg: Bis zu 18 Grad laden dazu ein, die Jacke mittags im Schrank zu lassen. Wo es trotzdem Schauer geben kann, verrät die Wetterprognose.

Der Wochenstart wird frühlingshaft in Baden-Württemberg. Foto: Thomas Warnack/dpa
Der Wochenstart wird frühlingshaft in Baden-Württemberg.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach wenigen launischen Tagen vergangener Woche zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg wieder von seiner guten Seite. Am Montag soll es tagsüber mild und sonnig werden, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

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Allerdings beginnt der Tag vielerorts mit leichtem Frost. Auch in der Nacht zum Dienstag kann es nach DWD-Angaben wieder verbreitet frostig werden.

Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf 12 Grad in Oberschwaben. Im nördlichen Baden können es sogar bis zu 18 Grad werden - ein guter Tag, um die Jacke gegebenenfalls mal zu Hause zu lassen, zumindest mittags und nachmittags. Nur im Süden und im Südschwarzwald sind vereinzelte Schauer möglich, der Wind weht schwach aus Nordost, so der DWD.

Ab Mittwoch sinken die Temperaturen wieder etwas

Auch der Dienstag verwöhnt mit Sonne und lockeren Wolken bei frühlingshaften 13 bis 19 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind. In der Nacht kühlt es auf plus drei bis minus drei Grad ab.

Der Mittwoch hingegen soll die Stimmung voraussichtlich wieder etwas trüben. Von Nordwesten soll Regen aufziehen mit Schauern am Nachmittag – bis in mittlere Lagen ist auch mit Schnee zu rechnen. Dazu frischt der Wind aus West kräftig auf: Im Bergland sind Sturmböen zu erwarten, im Hochschwarzwald warnt der DWD sogar vor schweren Sturmböen. Die Temperaturen fallen auf acht bis 13 Grad.

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