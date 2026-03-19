Wetter

Trotz der Sonnentage: Warum Schirm und Jacke wichtig werden

Erst Sonne, dann Schauer und sogar Schneeflocken: Der Frühling in Baden-Württemberg verspricht ein launisches Wochenende.

Die Sonne bleibt Baden-Württemberg noch etwas erhalten. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Sonne bleibt Baden-Württemberg noch etwas erhalten. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Freunde von Sonnenschein und blauem Himmel sollten die nächsten beiden Tage lieber in vollen Zügen genießen. Denn nach dem kurzen Frühlingshoch in Baden-Württemberg mit angenehmen Temperaturen kommt nach Einschätzung der Meteorologen vorerst wieder ein Dämpfer. Zum Wochenende kündigt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der nächste Wetterumschwung im launischen Frühling an.

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Der Tag startet nach örtlichem Hochnebel oft sonnig, dazu weht ein frischer Nordostwind. Die Temperaturen klettern auf etwa zehn Grad auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu sowie bis zu 18 Grad in Nordbaden. Vor allem in höheren Lagen kann der Wind spürbar auffrischen, auf den Gipfeln des Schwarzwalds sind auch stürmische Böen möglich.

Dicke Jacke nicht zu weit hinten im Schrank verstauen

Am Freitag bleibt es überwiegend freundlich: Wolken ziehen durch, die Sonne zeigt sich immer wieder, Regen ist nicht in Sicht. Die Höchstwerte liegen zwischen elf und 17 Grad. In der Nacht wird es deutlich kühler mit Tiefstwerten zwischen zwei und minus vier Grad, im Allgäu lokal noch darunter.

Tage also, an denen man die dicke Jacke zumindest zeitweise im Schrank lassen kann. Zum Wochenende wird es aber unbeständiger. Am Samstag erwartet der DWD einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Die Temperaturen reichen von etwa acht Grad auf der Hohen Alb bis 15 Grad im Raum Baden-Baden. In der Nacht sind bei wechselnder Bewölkung noch einzelne Schauer möglich, in höheren Lagen auch Schneeflocken. Bei Wolkenlücken sind auf der Alb und nahe der Grenze zu Bayern sogar Frostgrade möglich.

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