Wo im Südwesten schon heute 15 Grad erwartet werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und windfeste Jacke dürften heute in Baden-Württemberg gute Begleiter sein. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge zeigt sich der Himmel über dem Südwesten meist grau, dazu fällt immer wieder Regen.

Viel Regen und kräftiger Wind

Vor allem südlich der Alb und entlang des Hochrheins könne es zwar auch längere trockene Abschnitte geben, insgesamt dominierten jedoch viele Wolken und nasse Phasen. Im Mittelgebirgsraum, besonders im Hochschwarzwald, halte das Tauwetter an.

Die Temperaturen sollen sehr mild ausfallen: Auf der Alb werden demnach bis zu 8 Grad erreicht, im Breisgau sogar bis zu 15 Grad. Dazu wehe ein frischer Südwestwind mit starken, in exponierten Lagen auch stürmischen Böen.

In der Nacht bleibt es laut DWD bedeckt, häufig fällt Regen oder es gehen Schauer nieder. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 4 Grad. Der Südwestwind könne weiterhin kräftig ausfallen, im Bergland seien stürmische Böen, auf dem Feldberg sogar Sturmböen möglich.

Wechselhaft zum Wochenstart

Auch zum Wochenbeginn präsentiere sich der Himmel stark bis wechselnd bewölkt, hieß es weiter. Besonders in Staulagen dürften weiterhin Regenschauer auftreten, während es andernorts tagsüber auch meist trocken bleiben könne. Die Höchstwerte bewegten sich zwischen 8 Grad in höheren Lagen und bis zu 15 Grad am Kaiserstuhl. Ein frischer Westwind mit starken bis stürmischen Böen sorge weiterhin für ungemütliche Verhältnisse.

In der folgenden Nacht ziehe erneut zeitweise Regen durch. Die Temperaturen sinken den Angaben nach voraussichtlich auf 11 bis 4 Grad. Örtlich müsse weiter mit starken bis stürmischen Böen aus West gerechnet werden.

Sonne und frühlingshaft hohe Temperaturen

Am Dienstag sollen die Regenschauer rasch nach Osten abziehen. Gegen Mittag könne die Sonne zum Vorschein kommen, zum Abend hin sei der Himmel sehr wahrscheinlich wolkenlos. Mit 13 Grad auf der Alb und bis zu 19 Grad im Breisgau werde es frühlingshaft mild. Der Westwind schwächt sich demnach im Tagesverlauf ab.