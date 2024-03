Weiter Suche nach Ursache für Hubschrauberabsturz

Gernsheim (dpa/lhe) - Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung suchen nach Angaben der Polizei weiter nach der Ursache für einen Hubschrauberabsturz in Südhessen. Der Hubschrauber war am Mittwochnachmittag in der Nähe einer Autobahn und einer Bundesstraße im Kreis Groß-Gerau abgestürzt. Bei den beiden Männern an Bord handelte es sich um einen 41 Jahre alten Fluglehrer und seinen 21 Jahre alten Schüler, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurden bei dem Absturz nicht verletzt.