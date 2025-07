Prozess gegen IS-Rückkehrerin: «Ich war so dumm»

Sie soll im syrischen Bürgerkriegsgebiet Kuchen für den IS gebacken und ihre Kinder in Gefahr gebracht haben: Eine 33 Jahre alte Frau steht in Frankfurt wegen des Vorwurfs der IS-Mitgliedschaft vor Gericht. Heute sieht sie ihren damaligen Weg anders.