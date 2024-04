Weitere Personalsorgen beim FC Bayern: Laimer vor Real raus

München (dpa) - Der FC Bayern München hat vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid einen weiteren angeschlagenen Spieler zu beklagen. Mittelfeldakteur Konrad Laimer musste am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der 28. Minute ausgewechselt werden. Der Österreicher wurde am rechten Fuß behandelt und ging dann für weitere Maßnahmen in die Kabine. Für Laimer, der das 1:0 durch Harry Kane vorbereitet hatte, wurde Aleksandar Pavlovic eingewechselt.