Tuchel wechselt sechsmal: Bayern starten mit Gnabry

Vier Tage nach dem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel gegen Real kommen insgesamt sechs neue Spieler in die Münchner Startelf. Es beginnt in Stuttgart unter anderen auch Nationalspieler Serge Gnabry, der Spielpraxis für die entscheidende zweite Halbfinalpartie am kommenden Mittwoch in Madrid sammeln soll.