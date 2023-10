Bayern gegen Darmstadt ohne Gnabry

«Er ist leider krank geworden. Da hätten wir nach der langen Heilungszeit und der guten Gewöhnung an die Schiene die Chance gehabt, ihn in den Kader zu nehmen», sagte Trainer Thomas Tuchel.

Wegen Verletzungen fehlen Innenverteidiger Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), Defensivallrounder Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) und Mittelfeldakteur Leon Goretzka (Handbruch) auch im Heimspiel gegen den Aufsteiger, in dem Fußball-Nationalkeeper Manuel Neuer nach langer Verletzungspause sein Comeback feiert. Neuer stand am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke 04 zuletzt im Münchner Tor. Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten.