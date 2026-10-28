Abschiebungen

Weitere Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

Einige von ihnen wurden wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt, andere wegen Drogen-Handels: Zehn Afghanen, die in Baden-Württemberg lebten, wurden in ihr Heimatland abgeschoben.

Im laufenden Jahr wurden bereits insgesamt 34 Straftäter aus Baden-Württemberg nach Afghanistan abgeschoben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Im laufenden Jahr wurden bereits insgesamt 34 Straftäter aus Baden-Württemberg nach Afghanistan abgeschoben. (Symbolbild)

Stuttgart/Kabul (dpa/lsw) - Zehn weitere Straftäter aus Baden-Württemberg sind mit einem Charterflugzeug der Bundespolizei in ihr Heimatland Afghanistan abgeschoben worden. Sie seien vor allem wegen Körperverletzungsdelikten und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt worden, teilte das Ministerium für Migration mit. Einer der Männer wurde wegen unerlaubten Handels mit Drogen verurteilt, ein anderer wegen sexuellen Missbrauchs, wie es weiter hieß. 

Drei der Afghanen wurden den Angaben zufolge direkt aus Strafhaft heraus abgeschoben, fünf aus der Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim. Die anderen beiden wurden von Polizisten festgenommen. Für die Abgeschobenen im Alter zwischen 19 und 49 Jahren bestehen Einreiseverbote für das gesamte Gebiet der Schengen-Staaten. 

Im laufenden Jahr seien damit bereits insgesamt 34 Straftäter aus Baden-Württemberg in ihr Heimatland Afghanistan abgeschoben worden, teilte das Ministerium mit.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kurzfristig zwei weitere Straftäter zum Flughafen gebracht

Die Zahl der Straftäter aus dem Bundesland, die zu Abschiebeflügen nach Afghanistan gebracht werden, übersteige grundsätzlich die Zahl der Plätze, die Baden-Württemberg zustehen, sagte Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU). «Auch dieses Mal wieder: Eigentlich waren für Baden-Württemberg nur acht Personen vorgesehen.» Weil aber kurzfristig Plätze ungenutzt blieben, konnten zwei weitere ausreisepflichtige Straftäter, die die Polizei kurz vorher festgenommen und zum Flughafen gebracht hat, auch noch abgeschoben werden. 

So werde vermieden, dass die knappen Kapazitäten in den Abschiebeflügen nach Afghanistan ungenutzt blieben, sagte Lorek. In dem Flugzeug wurden insgesamt 40 verurteilte Straftäter aus zehn Bundesländern nach Afghanistan gebracht. Es startete am Flughafen Leipzig/Halle.

Kritik an Abschiebungen nach Afghanistan

Insbesondere Abschiebungen nach Afghanistan stehen immer wieder in der Kritik. Erst am vergangenen Woche demonstrierten bundesweit an mehreren Flughäfen hunderte Menschen gegen Abschiebungen. Afghanistan steckt derzeit in einer schweren humanitären Krise. Die Unterernährung habe ein bislang nicht dagewesenes Ausmaß erreicht, warnte zuletzt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Lediglich etwa 33 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung haben nach Angaben der Internationalen Arbeitsagentur (ILO) einen Job.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen schiebt vier Straftäter nach Afghanistan ab
Rückführungen

Hessen schiebt vier Straftäter nach Afghanistan ab

Bei einem Abschiebeflug wurden 31 Afghanen in ihre Heimat gebracht - darunter vier Straftäter aus Hessen. Hessens Innenminister Poseck kündigt weitere Abschiebungen an - nicht nur von Kriminellen.

28.07.2026

Dobrindt will deutlich mehr Abschiebungen nach Afghanistan
Migration

Dobrindt will deutlich mehr Abschiebungen nach Afghanistan

Drei Charterflüge pro Monat – die Bundesregierung will Abschiebungen nach Afghanistan stark ausweiten.

21.06.2026

Ein Dutzend Straftäter nach Afghanistan abgeschoben
Rückführungen

Ein Dutzend Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

Zwölf verurteilte Straftäter wurden per Nachtflug nach Afghanistan abgeschoben – darunter Männer mit schweren Delikten. Am Flughafen protestierten Gegner der Aktion mit einer Mahnwache.

16.06.2026

Abschiebeflug nach Afghanistan - vier Straftäter aus Hessen
Migration

Abschiebeflug nach Afghanistan - vier Straftäter aus Hessen

20 straffällig gewordene Männer sind von Leipzig aus nach Afghanistan abgeschoben worden, darunter vier aus Hessen. Grundlage ist eine Vereinbarung mit den Taliban.

26.02.2026

Ministerium: 13 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben
Charterflug

Ministerium: 13 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

Die Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen im Raum Ulm erschütterte das Land. Jetzt wurde einer der Täter nach Afghanistan abgeschoben – mit zwölf weiteren Schwerverbrechern aus dem Südwesten.

18.07.2025