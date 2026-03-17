Fahndungserfolg

Weitere Verdächtige nach tödlicher Gewalttat ermittelt

Ein Mann wird tot im Odenwald gefunden. Schnell verdichten sich die Hinweise auf ein Verbrechen. Nun kommt die Polizei voran.

Fahnder haben neue Erkenntnisse nach Gewalttat. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Fahnder haben neue Erkenntnisse nach Gewalttat. (Archivbild)

Höchst (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 30-Jährigen im südhessischen Odenwaldkreis haben Fahnder vier weitere Verdächtige ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht ergeben, dass die Verdächtigen sich nach Spanien abgesetzt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Vier seien vorläufig festgenommen worden. Zwei seien bereits überstellt und sitzen in Untersuchungshaft. Zu den anderen beiden laufen Auslieferungsverfahren.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das zuvor von seiner Familie als vermisst gemeldete Opfer war am 9. Dezember am Ortsrand von Höchst tot aufgefunden worden. Ein 24-Jähriger sitzt seit dem 10. Dezember in Untersuchungshaft. Die Hintergründe, der Ablauf der Tat und das Motiv sind den Angaben zufolge noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordermittlungen in Höchst: Soko "Forest" nimmt fünf Verdächtige fest
Internationale Fahndung

Mordermittlungen in Höchst: Soko "Forest" nimmt fünf Verdächtige fest

Nachdem ein 30-Jähriger aus Heubach im Dezember tot aufgefunden wurde, konnte die Kriminalpolizei mit der Soko „Forest“ mittlerweile fünf Verdächtige über Ländergrenzen hinweg dingfest machen.

vor 50 Minuten

Vermisster 30-Jähriger tot aufgefunden
Leichenfund

Vermisster 30-Jähriger tot aufgefunden

Ein Mann wird von Angehörigen als vermisst gemeldet. Er wird tot an einem Ortsrand entdeckt.

10.12.2025

Werra-Meißner-Kreis

87-Jährige tot aufgefunden: Ehemann unter Verdacht

01.07.2023

Kriminalität

81-Jährige tot aufgefunden: Verdacht auf Gewalttat

26.06.2023

Tübingen

Frau tot aufgefunden: Verdächtiger vorläufig festgenommen

Angehörige finden eine 22-Jährige tot in ihrer Wohnung. Die Polizei geht aufgrund der Verletzungen von einem Verbrechen aus. Was ist passiert?

20.06.2023