Weitere Verdächtige nach tödlicher Gewalttat ermittelt
Ein Mann wird tot im Odenwald gefunden. Schnell verdichten sich die Hinweise auf ein Verbrechen. Nun kommt die Polizei voran.
Höchst (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 30-Jährigen im südhessischen Odenwaldkreis haben Fahnder vier weitere Verdächtige ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht ergeben, dass die Verdächtigen sich nach Spanien abgesetzt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Vier seien vorläufig festgenommen worden. Zwei seien bereits überstellt und sitzen in Untersuchungshaft. Zu den anderen beiden laufen Auslieferungsverfahren.
Das zuvor von seiner Familie als vermisst gemeldete Opfer war am 9. Dezember am Ortsrand von Höchst tot aufgefunden worden. Ein 24-Jähriger sitzt seit dem 10. Dezember in Untersuchungshaft. Die Hintergründe, der Ablauf der Tat und das Motiv sind den Angaben zufolge noch Gegenstand der Ermittlungen.