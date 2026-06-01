Fußball-Nationalmannschaft

Weiterer WM-Test gegen Finnland beim Abschiedsevent

Nach dem 4:0 in Mainz sehen sich die Nationalspieler von Deutschland und Finnland schnell wieder. Auf dem DFB-Campus soll es noch Spielpraxis für die Reservisten geben.

Vorlagengeber Deniz Undav (Nr. 26) und Torschütze Florian Wirtz (r) klatschen sich ab nach dem 2:0 gegen Finnland. Foto: Tom Weller/dpa
Vorlagengeber Deniz Undav (Nr. 26) und Torschütze Florian Wirtz (r) klatschen sich ab nach dem 2:0 gegen Finnland.

Mainz (dpa) - Beim Abschiedsevent der Fußball-Nationalmannschaft vor der Reise zur WM wird es heute (11.00 Uhr) am Frankfurter DFB-Campus zu einem weiteren Test gegen Finnland kommen. Am Sonntagabend hatte das Team von Julian Nagelsmann gegen die Nordeuropäer im vorletzten Länderspiel vor Turnierstart mit 4:0 gewonnen. Das kürzere Trainingsspiel soll nun auch den Reservisten sowie den in Mainz wenig eingesetzten Akteuren wertvolle Spielpraxis verschaffen. 

«Wir werden nochmal einen Test machen gegen die Finnen. Nicht über 90 Minuten, aber über zweimal 25 Minuten, um allen Spielern, die länger Pause hatten, Spielrhythmus zu geben», erklärte Bundestrainer Nagelsmann. 

Die Akteure, die am Sonntagabend in der Startelf standen und lange spielten, werden nicht zum Einsatz kommen. Bei der Veranstaltung auf dem DFB-Campus werden auch einige hundert Fans dabei sein. Am Dienstag reist das DFB-Team nach Chicago, wo am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA ansteht.

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Entwarnung bei Undav und Wirtz

Beim Erfolg über Finnland gingen Doppeltorschütze Deniz Undav und Florian Wirtz, der das 2:0 erzielte, vorzeitig vom Platz. Beide waren angeschlagen, aber Nagelsmann gab noch am Abend Entwarnung. Undav ließ sich nach seinem zweiten Treffer auswechseln. «Er hat in Stuttgart zuletzt viel gespielt. Ich habe noch nicht mit dem Doc gesprochen, aber in der Kabine sah er ganz glücklich aus», berichtete der Bundestrainer. Der 29-jährige Undav äußerte selbst auch, dass es nichts Schlimmes sei.

Auch Wirtz verließ den Platz vorzeitig nach 73 Spielminuten. Der 23-Jährige fasste sich dabei an die Oberschenkel-Rückseite. «Er war länger angeschlagen in Liverpool. Er ist ein bisschen müde geworden, aber es ist nichts passiert und alles in Ordnung», erklärte Nagelsmann: «Die Spieler kennen sich selbst am besten, insofern war es die richtige Entscheidung von ihm. Wir brauchen ihn fit - idealerweise für das ganze Turnier.»

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