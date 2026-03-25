Kultur

Welche Aktionen gibt es zum 80. Jubiläum der Schlösser?

80 Jahre Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, 80 Veranstaltungen: Besucher können in Führungen Mode, Technik und Alltag vergangener Zeiten erleben. Eine Auswahl.

Auf der Burgruine Münzenberg kann das Mittelalter mit den fünf Sinnen erlebt werden. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Auf der Burgruine Münzenberg kann das Mittelalter mit den fünf Sinnen erlebt werden. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Wie wurde sich früher im Schloss Bad Homburg gekleidet? Wie roch und schmeckte das Mittelalter? Und was machte die barocke Badekultur im Schloss Weilburg aus? Zum 80-jährigen Jubiläum der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen gibt es dieses Jahr 80 Veranstaltungen, die Einblicke hinter die Kulisse geben sollen. Ein paar Beispiele.

Am 23. April gibt es etwa am Schloss Bad Homburg die Führung «Mieder, Bleiweiß, falsche Locken - Mode und Schönheitsideale bei Hofe». Hier lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sich Rang und Stand an Kleidung ablesen ließ und erkunden Kunst, die den Wandel der Mode und Ideale zeigt. Die Führung dauert eine Stunde und kostet für Erwachsene zwölf Euro.

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Im Museumszentrum Lorsch können Interessierte am 3. Mai Forschern über die Schultern schauen. «Im Fokus stehen dabei insbesondere die Themenkomplexe Landwirtschaft und Transport, aber auch Handwerk und das Thema Nachhaltigkeit», heißt es. Der Eintritt ist frei.

Führung zur Turmuhr und den Sinnen des Mittelalters

Für Technikbegeisterte gibt es am 12. Juni eine Führung zur Turmuhr im Schloss Bad Homburg. «Die Turmuhr standardisierte den Tagesablauf, sie läutete den Beginn der Arbeit, das Ende des Marktes oder den Einlass in die Stadt ein», heißt es auf der Homepage. «Wer die Uhr kontrollierte, kontrollierte den Zeitplan der Bürger.» Die Führung kostet ebenfalls zwölf Euro und dauert eine Stunde.

Einen Tag später lässt sich das Mittelalter mit allen fünf Sinnen auf der Burgruine Münzenberg entdecken. «Kommen Sie mit auf einen Rundgang, bei dem Sie an verschiedenen Erlebnisstationen mit Ihren fünf Sinnen wahrnehmen, wie die Burg vor 800 Jahren auf ihre Bewohner gewirkt hat», heißt es. Auch hier kostet der Eintritt für Erwachsene zwölf Euro. 

Alle weiteren Veranstaltungen lassen sich im Internet einsehen. Für die Führungen müssen Tickets gekauft werden, die Plätze sind begrenzt.

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