Valentinstag

Freier Eintritt in Schlössern durch Kuss an der Kasse

Küsschen an der Kasse und schon spazieren Verliebte gratis durchs Barockschloss. Welche Monumente mitmachen und wo es schnell voll werden könnte.

Am Valentinstag wird ein Kuss zur Eintrittskarte: Verliebte kommen umsonst in zahlreiche Schlösser Baden-Württembergs. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/dpa-tmn
Am Valentinstag wird ein Kuss zur Eintrittskarte: Verliebte kommen umsonst in zahlreiche Schlösser Baden-Württembergs. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) -  Ein Schmatz öffnet Schlosstore. Den Valentinstag können sich Paare mit einer kostenlosen Zeitreise in die Geschichte versüßen. Alles, was sie dazu machen müssen, ist dem Mitarbeiter an der Kasse eine Kostprobe ihrer Liebe zu geben. Bei der Aktion «Küss mich! Im Schloss» erhalten Verliebte am Samstag freien Eintritt in mehrere historische Anlagen in Baden-Württemberg. Einzige Voraussetzung: Sie müssen sich an der Schlosskasse küssen, wie die Denkmalbehörde Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit Sitz in Bruchsal mitteilt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Teilnehmende Monumente sind Schloss Bruchsal, Schloss Heidelberg, das Residenzschloss Ludwigsburg, das Barockschloss Mannheim, das Residenzschloss Mergentheim, das Residenzschloss Rastatt, Schloss Solitude in Stuttgart, der Schlossgarten Schwetzingen sowie Schloss und Schlossgarten Weikersheim.

Begrenzte Plätze in Ludwigsburg und Solitude

Je nach Ort gilt der Gratis-Kuss entweder für einen selbstständigen Rundgang oder für die Teilnahme an einer Führung. Bei einigen Schlössern mit Führungen wie Ludwigsburg oder Solitude ist die Platzzahl begrenzt. Es gelten an allen Orten die regulären Öffnungszeiten.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg veranstalten die Valentinstagsaktion bereits zum zehnten Mal.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
FKK-Therme oder schwarzer Humor zum Valentinstag
Liebe

FKK-Therme oder schwarzer Humor zum Valentinstag

Valentinstag mal anders: Von der FKK-Saunanacht bis zum Erotikfilm – in Hessen gibt es am Samstag Alternativen zum klassischen Candle-Light-Dinner. Auch für Singles.

11.02.2026

Weinheim, Odenwald, Neckartal: die schönsten Burgen und Schlösser für Familien
Die Top-Ausflugsziele fürs Wochenende

Weinheim, Odenwald, Neckartal: die schönsten Burgen und Schlösser für Familien

Noch keine Idee fürs Wochenende? Wie wäre es mit einem Ausflug zu den märchenhaften Burgen und Schlössern der Region?

02.04.2025

Küssen für freien Eintritt
Region

Küssen für freien Eintritt

Der 14. Februar ist der Tag der Liebe. Auch in diesem Jahr haben die Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ein Herz für Romantiker.

12.02.2024

Oldtimerausstellung im Schwetzinger Schlossgarten beginnt am 1. September

Oldtimerausstellung im Schwetzinger Schlossgarten beginnt am 1. September

Stil, Raffinesse und automobile Meisterwerke verspricht die International Concours d’Elegance. Geboten wird im Schwetzinger Schlosspark von 1. bis 3. September neben Oldtimern auch ein Rahmenprogramm.

23.08.2023

Familientag im Schwetzinger Schlossgarten
Schwetzingen

Familientag im Schwetzinger Schlossgarten

Am 25. Juni findet ein Familientag im Schwetzinger Schlossgarten statt. Passend zum Motto "Feuer und Wasser" gibt es allerhand rund um die Elemente zu entdecken.

20.06.2023