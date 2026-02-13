Freier Eintritt in Schlössern durch Kuss an der Kasse
Küsschen an der Kasse und schon spazieren Verliebte gratis durchs Barockschloss. Welche Monumente mitmachen und wo es schnell voll werden könnte.
Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Schmatz öffnet Schlosstore. Den Valentinstag können sich Paare mit einer kostenlosen Zeitreise in die Geschichte versüßen. Alles, was sie dazu machen müssen, ist dem Mitarbeiter an der Kasse eine Kostprobe ihrer Liebe zu geben. Bei der Aktion «Küss mich! Im Schloss» erhalten Verliebte am Samstag freien Eintritt in mehrere historische Anlagen in Baden-Württemberg. Einzige Voraussetzung: Sie müssen sich an der Schlosskasse küssen, wie die Denkmalbehörde Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit Sitz in Bruchsal mitteilt.
Teilnehmende Monumente sind Schloss Bruchsal, Schloss Heidelberg, das Residenzschloss Ludwigsburg, das Barockschloss Mannheim, das Residenzschloss Mergentheim, das Residenzschloss Rastatt, Schloss Solitude in Stuttgart, der Schlossgarten Schwetzingen sowie Schloss und Schlossgarten Weikersheim.
Begrenzte Plätze in Ludwigsburg und Solitude
Je nach Ort gilt der Gratis-Kuss entweder für einen selbstständigen Rundgang oder für die Teilnahme an einer Führung. Bei einigen Schlössern mit Führungen wie Ludwigsburg oder Solitude ist die Platzzahl begrenzt. Es gelten an allen Orten die regulären Öffnungszeiten.
Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg veranstalten die Valentinstagsaktion bereits zum zehnten Mal.