Welche Aktionen gibt es zum Internationalen Museumstag?
Vom Polizeiauto bis zur Virtual-Reality-Ausgrabung: Hessens Museen öffnen Türen, die sonst verschlossen bleiben. Welche Schätze und Geschichten können am Museumstag entdeckt werden?
Kassel/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Am Ende des für viele Hessen langen Wochenendes bietet sich ein Ausflug in die Geschichte oder in die Welt von Technik, Kultur und Wissenschaft an. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag öffnen zahlreiche Museen, Gedenkstätten und Einrichtungen für Besucherinnen und Besucher im Bundesland. Auf der Internetseite des Museumsverbands in Hessen stehen alle teilnehmenden Museen – Interessierte können auch nach Landkreisen filtern, um Museen in ihrer Nähe zu finden. Eine Auswahl.
Für Hobby-Archäologen: Per Virtual Reality in Ausgrabungsstätte
Das Vonderau Museum in Fulda ermöglicht es Museumsgästen, eine Ausgrabungsstätte mittels Virtual Reality zu erkunden. Geöffnet ist es von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei. Auch gibt es eine Bastelaktion für Kinder im Foyer des Museums.
Für Plappermäuler: Alles über Kommunikation in Bad Hersfeld
In Bad Hersfeld gibt es eine Erlebnisführung zur «Kunst der Kommunikation» im «wortreich». «Gemeinsam erfährt die Gruppe, welche verborgenen Mechanismen im Gespräch wirken, warum Missverständnisse so schnell entstehen und wie viele Ebenen Kommunikation tatsächlich umfasst», heißt es. Wer teilnehmen will, muss den Eintrittspreis zahlen und sollte sich per Mail anmelden.
Und: Im Sammlungsdepot in Heusenstamm des Museums für Kommunikation Frankfurt können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen: Insgesamt werden 375.000 Objekte ausgestellt und es gibt Führungen, eine Kinderwerkstatt und Fahrten mit historischen Fahrzeugen. Der Eintritt ist frei.
Für Autoliebhaber: Polizei-Oldtimer in Marburg
Das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum in Marburg veranstaltet ein Museumsfest, bei dem es über 100 historische Polizeifahrzeuge zu sehen geben wird. Geöffnet ist es von 11 bis 17 Uhr und die Autos können kostenlos besichtigt werden.
Für Kinder: Eine Hunde-Trick-Show in Hofheim
Viele der Museen haben extra Attraktionen und Aktionen für Kinder. Im Stadtmuseum Hofheim gibt es zum Beispiel «Bennys Hunde-Trick-Show», eine Malstation und eine Museums-Rallye.
Im Museum der Stadt Butzbach können junge Entdeckerinnen und Entdecker nach versteckten «Museums-Mäusen» suchen und dabei die Ausstellungsräume erkunden. «Wer alle Mäuse findet, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen», heißt es auf der Homepage.
Ein Blick hinter die Kulissen: Auftakt in Rüsselsheim
Der landesweite offizielle Auftakt findet im Stadt- und Industriemuseum in Rüsselsheim statt, teilte der Museumsverband Hessen mit. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums lädt das Museum in Rüsselsheim Besucher in eine Ausstellung ein, die wie ein Schaudepot aufgebaut ist. Sie soll sichtbar machen, was sonst im Verborgenen bleibt: das Sammeln, Bewahren und Dokumentieren. «Diese Arbeit hinter den Kulissen zu veranschaulichen, ist wesentlich für das Verständnis von Museen und ihrer Funktion als Gedächtnisspeicher für unsere Gesellschaft», so Christina Reinsch, Geschäftsführerin des Museumsverbandes Hessen.