Wellhäußer und Schmitt zu neuen Grünen-Chefs gewählt
Die Südwest-Grünen haben bei ihrem Parteitag in Offenburg eine neue Doppelspitze gewählt. So haben die beiden neuen Landesvorsitzenden bei der Vorstandswahl abgeschnitten.
Offenburg (dpa) - Clara Wellhäußer und Jan-Lukas Schmitt sind zu den neuen Landeschefs der Grünen in Baden-Württemberg gewählt worden. Das neue Spitzenduo der Regierungspartei von Ministerpräsident Cem Özdemir erhielt beim Parteitag in Offenburg die Mehrheit der Stimmen der Delegierten. Clara Wellhäußer erhielt knapp 93 Prozent, Jan-Lukas Schmitt kam auf 81 Prozent. Gegenkandidaten gab es keine.
Wellhäußer ist 27 Jahre alt, studierte Juristin und wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Die gebürtige Schwäbin lebt in Freiburg und ist dort als Stadträtin aktiv. Von 2020 bis 2023 arbeitete sie für den Europaabgeordneten Michael Bloss. Außerdem engagierte sie sich bereits als Sprecherin der Grünen Jugend, im Kreisvorsitz in Freiburg und dem Landesparteirat. Aktuell schreibt die Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung ihre Promotion im Verfassungsrecht.
Unter anderem will Wellhäußer Frauen dabei fördern, ihren Weg in kommunale Räte, Parteifunktionen oder Parlamente zu gehen. «Denn genau da gehören wir hin», sagte die 27-Jährige in Offenburg. Außerdem sprach sie sich für die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens aus.
Schmitt ist 31 Jahre alt, ehemaliger Wirtschaftsjournalist und gehört zum Realo-Flügel der Partei. Er gilt als enger Vertrauter von Ministerpräsident Cem Özdemir. Während seiner Laufbahn bei den Grünen war er Vorstandsreferent für Finanz- und Haushaltspolitik in der damaligen Grünen-Bundesgeschäftsstelle unter Ricarda Lang und Omid Nouripour. 2025 kandidierte er in seinem Heimatkreis Waldshut für den Bundestag, jedoch ohne Erfolg. Zuletzt arbeitete er als strategischer Leiter des Wahlkampfs von Özdemir.
Bei seiner Rede in Offenburg betonte Schmitt: «Ich werde darauf achten, dass klar bleibt: Wir regieren mit der CDU, aber wir sind nicht mit denen fusioniert. Man muss klar erkennen können, welchen Unterschied das macht, wenn Grün regiert.»
Schwelling und Haggenmüller traten nicht erneut an
Bisher waren Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller die Landesvorsitzenden der Grünen im Südwesten. Beide traten nicht erneut an. Sie führten die Partei seit 2021.