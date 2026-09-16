Diese Zwei wollen Grünen-Chefs im Südwesten werden
Die eine setzt auf Frauenpower, der andere ist wahlkampferprobt: Sie bringen unterschiedliche Erfahrungen mit. Was haben Clara Wellhäußer und Jan-Lukas Schmitt mit der Partei in Baden-Württemberg vor?
Offenburg (dpa/lsw) - Die Freiburger Stadträtin Clara Wellhäußer (27) und der strategische Leiter des Wahlkampfs von Cem Özdemir, Jan-Lukas Schmitt (31), wollen neue Landesvorsitzende der Grünen werden. Die beiden bewerben sich laut einer gemeinsamen Mitteilung für die Wahl, die Mitte Oktober auf dem Landesparteitag der Grünen Baden-Württemberg in Offenburg ansteht.
Frauenpower und Zuhören
Die gebürtige Schwäbin Wellhäußer hat demzufolge Jura mit Schwerpunkt im Europarecht studiert und promoviert aktuell in Verfassungsrecht. «Ich will noch mehr Frauen dabei fördern, ihren Weg in kommunale Räte, Parteifunktionen oder Parlamente zu gehen», erklärte Wellhäußer. Zudem möchte sie Parteistrukturen für die fast 25.000 Mitglieder so anpassen, dass jede und jeder sich schnell und einfach einbringen und wirksam werden kann. Die Partei müsse dorthin gehen, wo Menschen das Vertrauen in die Demokratie verloren hätten. «Wir müssen zuhören und konkrete Lösung für ihre Probleme finden.»
Finanzexpertise und Austausch
Schmitt hat laut der Mitteilung als Finanzredakteur bei der «Wirtschaftswoche» gearbeitet, bis er vor zwei Jahren in die Politik wechselte. Unter anderem habe er während der Zeit der Ampel-Regierung die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour als Vorstandsreferent für Finanz- und Haushaltspolitik begleitet. Bei der Bundestagswahl 2025 habe er in seinem Heimatkreis Waldshut für den Bundestag kandidiert, den Einzug aber verfehlt. Er wolle mehr Austausch mit anderen Landesverbänden und dem Bund. «Ich denke, dass etwas mehr Südwest-Grün auch auf Bundesebene überzeugen kann.»
Die bisherige Co-Landeschefin Lena Schwelling hatte angekündigt, bei der Wahl nicht mehr antreten zu wollen. Ihr Amtskollege Pascal Haggenmüller ist seit der Landtagswahl Abgeordneter und muss daher das Parteiamt abgeben.