Weltkriegsbombe gefunden - Bahnhof in Bruchsal gesperrt
Bauarbeiter stoßen auf eine Fliegerbombe am Bruchsaler Bahnhof – jetzt steht alles still. Wie groß ist die Gefahr für Anwohner und Bahnreisende?
Bruchsal (dpa/lsw) - Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Bahnhof ist derzeit gesperrt, wie die Polizei bestätigte. Der Zugverkehr sei eingestellt worden, sagte ein Sprecher. Es handle sich um eine Weltkriegsbombe.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei im Einsatz und prüfe, ob die Bombe direkt entschärft werden müsse und wie weit der Evakuierungsradius sein müsse. Die Bevölkerung soll die Gegend um den Bahnhof meiden und auf weitere Anweisungen der Einsatzkräfte warten.