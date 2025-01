Hanau (dpa/lhe) - In Hanau ist am Abend eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie sei an der Güterbahnhofsstraße in der Nähe des Bahnhofs entdeckt worden, teilte die Stadt auf Social Media mit. Der Kampfmittelräumdienst war vor Ort, um zu entscheiden, wann die Bombe entschärft werden sollte. Einzelheiten waren zunächst unbekannt.