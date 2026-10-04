Weltkriegsgranate bei Lorch kontrolliert gesprengt
Bei Lorch ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Der Kampfmittelräumdienst musste nach einem ersten Versuch erneut ansetzen.
Lorch (dpa/lhe) - Bei Lorch am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg am Vormittag kontrolliert gesprengt worden. Der Kampfmittelräumdienst habe dafür zweimal ansetzen müssen, nachdem der erste Versuch den Sprengkörper nicht vollständig zerstört habe, erklärte ein Sprecher der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim.
Für die beiden Einsätze sei die Bundesstraße 42 jeweils kurzzeitig gesperrt worden. Auch die Schifffahrt auf dem Rhein sei vorübergehend angehalten worden. Inzwischen liefen Verkehr und Schiffsverkehr wieder.
Passanten hatten den verdächtigen Gegenstand demnach bereits am Samstagnachmittag entdeckt. Das Niedrigwasser des Rheins hatte die Granate freigelegt. Weil es für eine Sprengung schon zu dunkel gewesen sei, sei der Einsatz auf Sonntag verschoben worden, erklärte der Sprecher. Eine Evakuierung von Anwohnern sei nicht nötig gewesen. Zuvor hatte der «Hessische Rundfunk» berichtet.