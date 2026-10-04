Notfälle

Weltkriegsgranate bei Lorch kontrolliert gesprengt

Bei Lorch ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Der Kampfmittelräumdienst musste nach einem ersten Versuch erneut ansetzen.

Der Kampfmittelräumdienst hat die Weltkriegsgranate bei Lorch gesprengt. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Der Kampfmittelräumdienst hat die Weltkriegsgranate bei Lorch gesprengt. (Symbolbild)

Lorch (dpa/lhe) - Bei Lorch am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg am Vormittag kontrolliert gesprengt worden. Der Kampfmittelräumdienst habe dafür zweimal ansetzen müssen, nachdem der erste Versuch den Sprengkörper nicht vollständig zerstört habe, erklärte ein Sprecher der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim. 

Für die beiden Einsätze sei die Bundesstraße 42 jeweils kurzzeitig gesperrt worden. Auch die Schifffahrt auf dem Rhein sei vorübergehend angehalten worden. Inzwischen liefen Verkehr und Schiffsverkehr wieder. 

Passanten hatten den verdächtigen Gegenstand demnach bereits am Samstagnachmittag entdeckt. Das Niedrigwasser des Rheins hatte die Granate freigelegt. Weil es für eine Sprengung schon zu dunkel gewesen sei, sei der Einsatz auf Sonntag verschoben worden, erklärte der Sprecher. Eine Evakuierung von Anwohnern sei nicht nötig gewesen. Zuvor hatte der «Hessische Rundfunk» berichtet.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weltkriegsgranate im Po löst Klinik-Alarm in Toulouse aus
Frankreich

Weltkriegsgranate im Po löst Klinik-Alarm in Toulouse aus

Ein 24-Jähriger mit einer 37-Millimeter-Granate im Gesäß versetzt in Frankreich Ärzte und Sprengstoffexperten in Aufregung. Was passierte nach der Entdeckung im OP?

02.02.2026

Weltkriegsgranate in Heddesheim auf Feld gesprengt 
Heddesheim

Weltkriegsgranate in Heddesheim auf Feld gesprengt 

Gefährliche Situation: Ein Supermarkt, eine Drogerie sowie drei Wohnhäuser mussten evakuiert werden.

11.11.2024

Schwalm-Eder-Kreis

Granaten aus Zweitem Weltkrieg in Nordhessen gesprengt

Jugendliche machen auf einem Baustellengrundstück in einer nordhessischen Kleinstadt einen gefährlichen Fund. Der Kampfmittelräumdienst gibt bald darauf Entwarnung.

27.03.2024

Notfälle

Kampfmittelräumdienst macht Flakgranate unschädlich

19.05.2023

Kampfmittelräumdienst

Granate zwischen Gemüse: Erfolgreich gesprengt

19.04.2023