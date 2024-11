Auf einem Acker nördlich von Heddesheim wurde eine 8,8 cm-Panzersprenggranate entdeckt. Das Besondere am Fundort war die Lage der Granate: Sie befand sich direkt unter einer Hochspannungsleitung und in der Nähe einer Gasleitung. Daher konnte sie nicht unmittelbar an Ort und Stelle gesprengt werden.