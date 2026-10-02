Weltkriegsgranate fällt bei Abrissarbeiten aus Decke
Schreck beim Fund einer Granate aus der Decke: Was der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Uttenweiler entdeckte.
Uttenweiler (dpa/lsw) - Bei Abrissarbeiten in Uttenweiler (Kreis Biberach) ist einem Arbeiter eine britische Schrapnellgranate aus dem Ersten Weltkrieg entgegengefallen. Der Sprengkörper sei aus einer Zwischendecke aus rund zwei Metern Höhe auf dem Boden aufgeschlagen, teilte die Polizei mit. Zu einer Explosion kam es nicht.
Der angerückte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte schnell Entwarnung geben: Der Zünder an dem rund 25 Zentimeter langen Artilleriegeschoss hatte wohl bereits zu Kriegszeiten ausgelöst. Die Polizeistreife brachte die Granate zunächst aufs Revier. Eine fachgerechte Entsorgung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde veranlasst.